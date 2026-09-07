Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
ﲦ
رَبِّ
ﲧ
إِنِّي
ﲨ
قَتَلۡتُ
ﲩ
مِنۡهُمۡ
ﲪ
نَفۡسٗا
ﲫ
فَأَخَافُ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَقۡتُلُونِ
ﲮ
٣٣
ﲯ
Он сказал: «Господи! Я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی پهروهردگار من كاتی خۆی كهسێكم لێ كوشتوون [
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣)
] وه لهوه ئهترسێم كه ئهوانیش من بكوژنهوهو تۆڵهم لێ بسهنن.