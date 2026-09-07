Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qasas 28:32
Al-Qasas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
ٱسۡلُكۡ
ﲊ
يَدَكَ
ﲋ
فِي
ﲌ
جَيۡبِكَ
ﲍ
تَخۡرُجۡ
ﲎ
بَيۡضَآءَ
ﲏ
مِنۡ
ﲐ
غَيۡرِ
ﲑ
سُوٓءٖ
ﲒ
وَٱضۡمُمۡ
ﲓ
إِلَيۡكَ
ﲔ
جَنَاحَكَ
ﲕ
مِنَ
ﲖ
ٱلرَّهۡبِۖ
ﲗﲘ
فَذَٰنِكَ
ﲙ
بُرۡهَٰنَانِ
ﲚ
مِن
ﲛ
رَّبِّكَ
ﲜ
إِلَىٰ
ﲝ
فِرۡعَوۡنَ
ﲞ
وَمَلَإِيْهِۦٓۚ
ﲟﲠ
إِنَّهُمۡ
ﲡ
كَانُواْ
ﲢ
قَوۡمٗا
ﲣ
فَٰسِقِينَ
ﲤ
٣٢
ﲥ
Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой (цвета молока, светящейся), без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это - два доказательства от твоего Господа для Фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موعجيزهيهكى ترى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
] وه دهستت بخهره ناو ملوانی قهمیسهكهتهوه [
تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
] كه دهستت دهرئهكهی زۆر سپی و جوانهو وهكو مانگى چوارده دهدرهوشێتهوه، ئهمهیش موعجیزهیهكی تره (موسى -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی كهسێكی ئهسمهر بووه وهكو له بوخاریدا هاتووه) [
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
] بهبێ ئهوهی كه بهڵهك یاخود گهڕوگول بێت [
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ
] وه كه ترسایت ههردوو دهستت كۆبكهوهو بیخهره سهر دڵت ترست نامێنێت و دڵئارام دهبیت (كه فیرعهونى ببینیایه دهترسا بهڵام كه واى دهكرد خواى گهوره ترسى دهخسته دڵى فیرعهونهوهو فیرعهون زۆر له موسى دهترساو وهكو گوێدرێژ میزى دهكرده ژێر خۆى) [
فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
] ئهمه دوو بهڵگهو حوجهو موعجیزهیه له پهروهردگارتهوه بۆ تۆ تا بڕۆی بۆ لای فیرعهون و دهسهڵاتدارانى [
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢)
] بهڕاستی ئهوان قهومێك بوون له گوێڕایهڵى خواى گهوره دهرچوو بوون.