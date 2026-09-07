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Тафсир: Al-Qasas 28:32
Al-Qasas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
ٱسۡلُكۡ
ﲊ
يَدَكَ
ﲋ
فِي
ﲌ
جَيۡبِكَ
ﲍ
تَخۡرُجۡ
ﲎ
بَيۡضَآءَ
ﲏ
مِنۡ
ﲐ
غَيۡرِ
ﲑ
سُوٓءٖ
ﲒ
وَٱضۡمُمۡ
ﲓ
إِلَيۡكَ
ﲔ
جَنَاحَكَ
ﲕ
مِنَ
ﲖ
ٱلرَّهۡبِۖ
ﲗﲘ
فَذَٰنِكَ
ﲙ
بُرۡهَٰنَانِ
ﲚ
مِن
ﲛ
رَّبِّكَ
ﲜ
إِلَىٰ
ﲝ
فِرۡعَوۡنَ
ﲞ
وَمَلَإِيْهِۦٓۚ
ﲟﲠ
إِنَّهُمۡ
ﲡ
كَانُواْ
ﲢ
قَوۡمٗا
ﲣ
فَٰسِقِينَ
ﲤ
٣٢
ﲥ
Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой (цвета молока, светящейся), без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это - два доказательства от твоего Господа для Фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми».
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Tafsir Muyassar
أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصدر، وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج مِن غير مرض ولا برص، واضمم إليك يدك لتأمن من الخوف،
فهاتان اللتان أريتُكَهما يا موسى:
مِن تحوُّل العصا حية، وجَعْلِ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برص، آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون وملأه كانوا قومًا كافرين.