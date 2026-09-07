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Тафсир: Al-Qasas 28:30
Al-Qasas
30
28:30
فلما اتاها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين ٣٠
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٠
فَلَمَّآ
ﱟ
أَتَىٰهَا
ﱠ
نُودِيَ
ﱡ
مِن
ﱢ
شَٰطِيِٕ
ﱣ
ٱلۡوَادِ
ﱤ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱥ
فِي
ﱦ
ٱلۡبُقۡعَةِ
ﱧ
ٱلۡمُبَٰرَكَةِ
ﱨ
مِنَ
ﱩ
ٱلشَّجَرَةِ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﱬ
إِنِّيٓ
ﱭ
أَنَا
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
رَبُّ
ﱰ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱱ
٣٠
ﱲ
Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины: «О Муса (Моисей)! Я- Аллах, Господь миров.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَلَمَّاۤ أَتَىٰهَا نُودِیَ مِن شَـٰطِىِٕ﴾ جانب ﴿ٱلۡوَادِ ٱلۡأَیۡمَنِ﴾ لِمُوسَى ﴿فِی ٱلۡبُقۡعَةِ ٱلۡمُبَـٰرَكَةِ﴾ لِمُوسَى لِسَمَاعِهِ كَلَام اللَّه فِيهَا ﴿مِنَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ بَدَل مِنْ شاطىء بِإِعَادَةِ الْجَار لِنَبَاتِهَا فِيهِ وَهِيَ شَجَرَة عُنَّاب أَوْ عَلِيق أَوْ عَوْسَج ﴿أَن﴾ مُفَسِّرَة لَا مخففة ﴿یَـٰمُوسَىٰۤ إِنِّیۤ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٣٠﴾