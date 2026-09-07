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Тафсир: Al-Qasas 28:3
Al-Qasas
3
28:3
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
ﲔ
عَلَيۡكَ
ﲕ
مِن
ﲖ
نَّبَإِ
ﲗ
مُوسَىٰ
ﲘ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﲙ
بِٱلۡحَقِّ
ﲚ
لِقَوۡمٖ
ﲛ
يُؤۡمِنُونَ
ﲜ
٣
ﲝ
Мы правдиво прочтем тебе для верующих людей историю Мусы (Моисея) и Фараона.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tunakusimulia wewe habari ya Mūsā na Fir’awn kwa ukweli (ili wazingatie wale) watu wanaoiamini hii Qur’ani na wakubali kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu na wafanye matendo yanayoambatana na uongofu wake.