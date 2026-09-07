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Тафсир: Al-Qasas 28:3
Al-Qasas
3
28:3
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
ﲔ
عَلَيۡكَ
ﲕ
مِن
ﲖ
نَّبَإِ
ﲗ
مُوسَىٰ
ﲘ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﲙ
بِٱلۡحَقِّ
ﲚ
لِقَوۡمٖ
ﲛ
يُؤۡمِنُونَ
ﲜ
٣
ﲝ
Мы правдиво прочтем тебе для верующих людей историю Мусы (Моисея) и Фараона.
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العربية
Tafsir Muyassar
نقصُّ عليك من خبر موسى وفرعون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن، ويصدِّقون بأنه من عند الله، ويعملون بهديه.