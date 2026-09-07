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Тафсир: Al-Qasas 28:29
Al-Qasas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
ﱁ ﱂ
قَضَىٰ
ﱃ
مُوسَى
ﱄ
ٱلۡأَجَلَ
ﱅ
وَسَارَ
ﱆ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ﱇ
ءَانَسَ
ﱈ
مِن
ﱉ
جَانِبِ
ﱊ
ٱلطُّورِ
ﱋ
نَارٗاۖ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
لِأَهۡلِهِ
ﱏ
ٱمۡكُثُوٓاْ
ﱐ
إِنِّيٓ
ﱑ
ءَانَسۡتُ
ﱒ
نَارٗا
ﱓ
لَّعَلِّيٓ
ﱔ
ءَاتِيكُم
ﱕ
مِّنۡهَا
ﱖ
بِخَبَرٍ
ﱗ
أَوۡ
ﱘ
جَذۡوَةٖ
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلنَّارِ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تَصۡطَلُونَ
ﱝ
٢٩
ﱞ
Когда Муса (Моисей) отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь! Я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi Nabii wa Mwenyezi Mungu Mūsā, amani imshukiye, alipomtekelezea mwenzake kipindi cha miaka kumi, nao ni muda mkamilifu zaidi wa vile vipindi viwili, na akaenda na watu wa nyumbani kwake kuelekea Misri, aliona moto upande wa jabali la Ṭūr. Mūsā alisema kuwaambia watu wa nyumbani kwake, «Subirini na mngojee. Mimi nimeona moto. Huenda nikawaletea habari kutoka kule, au nikawaletea kinga cha moto mkapata kujiotesha nacho.»