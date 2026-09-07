Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qasas 28:27
Al-Qasas
27
28:27
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍۢ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًۭا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
قَالَ
ﲥ
إِنِّيٓ
ﲦ
أُرِيدُ
ﲧ
أَنۡ
ﲨ
أُنكِحَكَ
ﲩ
إِحۡدَى
ﲪ
ٱبۡنَتَيَّ
ﲫ
هَٰتَيۡنِ
ﲬ
عَلَىٰٓ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَأۡجُرَنِي
ﲯ
ثَمَٰنِيَ
ﲰ
حِجَجٖۖ
ﲱﲲ
فَإِنۡ
ﲳ
أَتۡمَمۡتَ
ﲴ
عَشۡرٗا
ﲵ
فَمِنۡ
ﲶ
عِندِكَۖ
ﲷﲸ
وَمَآ
ﲹ
أُرِيدُ
ﲺ
أَنۡ
ﲻ
أَشُقَّ
ﲼ
عَلَيۡكَۚ
ﲽﲾ
سَتَجِدُنِيٓ
ﲿ
إِن
ﳀ
شَآءَ
ﳁ
ٱللَّهُ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
٢٧
ﳅ
Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих при условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все десять, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ إِنِّیۤ أُرِیدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَیَّ هَـٰتَیۡنِ﴾ وَهِيَ الْكُبْرَى أَوْ الصُّغْرَى ﴿عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِی﴾ تَكُون أَجِيرًا لِي فِي رَعْي غَنَمِي ﴿ثَمَـٰنِیَ حِجَجࣲۖ﴾ أَيْ سِنِينَ ﴿فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرࣰا﴾ أَيْ رَعْي عَشْر سِنِينَ ﴿فَمِنۡ عِندِكَۖ﴾ التَّمَام ﴿وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَیۡكَۚ﴾ بِاشْتِرَاطِ الْعَشْر ﴿سَتَجِدُنِیۤ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ﴾ لِلتَّبَرُّكِ ﴿مِنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ ٢٧﴾ الْوَافِينَ بالعهد