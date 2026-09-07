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Тафсир: Al-Qasas 28:26
Al-Qasas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
ﲙ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﲚ
يَٰٓأَبَتِ
ﲛ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
ﲜﲝ
إِنَّ
ﲞ
خَيۡرَ
ﲟ
مَنِ
ﲠ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ﲡ
ٱلۡقَوِيُّ
ﲢ
ٱلۡأَمِينُ
ﲣ
٢٦
ﲤ
Одна из двух женщин сказала: «Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия».
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[
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
] یهكێك له كچهكان وتی: ئهی باوكه به كرێی بگره تا شوانیمان بۆ بكات [
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
] بهڕاستی ئهمه باشترین كهسه كه تۆ به كرێی ئهگری، لهبهر ئهوهی زۆر بههێزو ئهمینه، باوكى وتى: چۆن دهزانیت؟ وتى: بههێزه چونكه بینیمان چۆن بهردى سهر بیرهكهى لابردو له بیرهكه ئاوی بۆمان دهركردو ئاوی ئاژهڵهكانیدا، وه كهسێكی زۆر ئهمینیشه، لهبهر ئهوهی كه چووم به دوایدا موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه ئهڕۆی و پێى وتم: ئهگهر ڕێیهكهم ههڵه كرد بهردێك تێگره دهزانم و لهوێوه دهڕۆم، نهك كچهكه له پێشهوه بڕوات و ئهم له دوایهوه بڕوات، بۆیه وتی: كهسێكی زۆر ئهمینه.