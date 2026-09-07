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Тафсир: Al-Qasas 28:26
Al-Qasas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
ﲙ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﲚ
يَٰٓأَبَتِ
ﲛ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
ﲜﲝ
إِنَّ
ﲞ
خَيۡرَ
ﲟ
مَنِ
ﲠ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ﲡ
ٱلۡقَوِيُّ
ﲢ
ٱلۡأَمِينُ
ﲣ
٢٦
ﲤ
Одна из двух женщин сказала: «Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия».
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العربية
Al-Qurtubi
قالت إحداهما ياأبت استأجره دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة ، وكذلك كانت في كل ملة وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس ; خلافا للأصم حيث كان عن سماعها أصم .