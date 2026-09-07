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Тафсир: Al-Qasas 28:25
Al-Qasas
25
28:25
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٢٥
فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍۢ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٥
فَجَآءَتۡهُ
ﱼ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﱽ
تَمۡشِي
ﱾ
عَلَى
ﱿ
ٱسۡتِحۡيَآءٖ
ﲀ
قَالَتۡ
ﲁ
إِنَّ
ﲂ
أَبِي
ﲃ
يَدۡعُوكَ
ﲄ
لِيَجۡزِيَكَ
ﲅ
أَجۡرَ
ﲆ
مَا
ﲇ
سَقَيۡتَ
ﲈ
لَنَاۚ
ﲉﲊ
فَلَمَّا
ﲋ
جَآءَهُۥ
ﲌ
وَقَصَّ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
ٱلۡقَصَصَ
ﲏ
قَالَ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَخَفۡۖ
ﲒﲓ
نَجَوۡتَ
ﲔ
مِنَ
ﲕ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲖ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲗ
٢٥
ﲘ
Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал: «Не бойся. Ты спасся от несправедливых людей».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo akaja mmoja wa wale wanawake wawili aliyewachotea maji akitembea na huku yuwaona haya akasema, «Baba yangu anakuita ili akupe malipo ya maji uliyotuchotea.» Na Mūsā akaenda na yeye hadi kwa baba yake. Alipomjia baba yake na akamsimulia habari zake yeye pamoja na Fir’awn na watu wake, yule baba wa mwanamke alisema, «Usiogope! Umeokoka na watu madhalimu, nao ni Fir'awn na watu wake, kwani wao hawana mamlaka yoyote nchini kwetu.»