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Тафсир: Al-Qasas 28:23
Al-Qasas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
ﱍ
وَرَدَ
ﱎ
مَآءَ
ﱏ
مَدۡيَنَ
ﱐ
وَجَدَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
أُمَّةٗ
ﱓ
مِّنَ
ﱔ
ٱلنَّاسِ
ﱕ
يَسۡقُونَ
ﱖ
وَوَجَدَ
ﱗ
مِن
ﱘ
دُونِهِمُ
ﱙ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
ﱚ
تَذُودَانِۖ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
مَا
ﱞ
خَطۡبُكُمَاۖ
ﱟﱠ
قَالَتَا
ﱡ
لَا
ﱢ
نَسۡقِي
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يُصۡدِرَ
ﱥ
ٱلرِّعَآءُۖ
ﱦﱧ
وَأَبُونَا
ﱨ
شَيۡخٞ
ﱩ
كَبِيرٞ
ﱪ
٢٣
ﱫ
Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?». Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар».
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاۤءَ مَدۡیَنَ﴾ بِئْر فِيهَا أَيْ وَصَلَ إلَيْهَا ﴿وَجَدَ عَلَیۡهِ أُمَّةࣰ﴾ جَمَاعَة ﴿مِّنَ ٱلنَّاسِ یَسۡقُونَ﴾ مَوَاشِيهمْ ﴿وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ﴾ سِوَاهُمْ ﴿ٱمۡرَأَتَیۡنِ تَذُودَانِۖ﴾ تمنعان أغنامهما عَنْ الْمَاء ﴿قَالَ﴾ مُوسَى لَهُمَا ﴿مَا خَطۡبُكُمَاۖ﴾ مَا شَأْنكُمَا لَا تَسْقِيَانِ ﴿قَالَتَا لَا نَسۡقِی حَتَّىٰ یَصۡدُرَ ٱلرِّعَاۤءُۖ﴾ جَمْع رَاعٍ أَيْ يَرْجِعُونَ مِنْ سَقْيهمْ خَوْف الزِّحَام فَنَسْقِي وَفِي قِرَاءَة {یُصۡدِرَ} مِنْ الرُّبَاعِيّ أَيْ يَصْرِفُوا مَوَاشِيهمْ عَنْ الْمَاء ﴿وَأَبُونَا شَیۡخࣱ كَبِیرࣱ ٢٣﴾ لَا يَقْدِر أَنْ يسقي