Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qasas 28:22
Al-Qasas
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
ﱁ
تَوَجَّهَ
ﱂ
تِلۡقَآءَ
ﱃ
مَدۡيَنَ
ﱄ
قَالَ
ﱅ
عَسَىٰ
ﱆ
رَبِّيٓ
ﱇ
أَن
ﱈ
يَهۡدِيَنِي
ﱉ
سَوَآءَ
ﱊ
ٱلسَّبِيلِ
ﱋ
٢٢
ﱌ
Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢)
] وه كاتێك كه ڕووی كرده (مهدیهن) ڕێگای نهئهزانی، وتی: بهڵكو خوای گهوره ڕێگای ڕاستم نیشان بدا بۆ ئهوهی بگهم به (مهدیهن) و ڕێگاكه ون نهكهم (دهوترێت خواى گهوره فریشتهیهكى ناردووه رێى نیشان داوه).