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Тафсир: Al-Qasas 28:21
Al-Qasas
21
28:21
فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
فَخَرَجَ
ﳗ
مِنۡهَا
ﳘ
خَآئِفٗا
ﳙ
يَتَرَقَّبُۖ
ﳚﳛ
قَالَ
ﳜ
رَبِّ
ﳝ
نَجِّنِي
ﳞ
مِنَ
ﳟ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳠ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳡ
٢١
ﳢ
Муса (Моисей) покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ميسر جێدێلێت بهرهو مهديهن} [
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
] دیسان موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له میصر دهرچوو بهڵام ئهترسا له زاڵمهكان كه تۆڵهی لێ بسهننهوه، وه چاودێریشی ئهكردو ئاوڕى دهدایهوه نهوهكو بێن و پێی بگهن [
قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١)
] وتی: ئهی پهروهردگار ڕزگارم بكه لهم قهومه زاڵم و ستهمكارانه.