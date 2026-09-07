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Тафсир: Al-Qasas 28:21
Al-Qasas
21
28:21
فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
فَخَرَجَ
ﳗ
مِنۡهَا
ﳘ
خَآئِفٗا
ﳙ
يَتَرَقَّبُۖ
ﳚﳛ
قَالَ
ﳜ
رَبِّ
ﳝ
نَجِّنِي
ﳞ
مِنَ
ﳟ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳠ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳡ
٢١
ﳢ
Муса (Моисей) покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَخَرَجَ مِنۡهَا خَاۤىِٕفࣰا یَتَرَقَّبُۖ﴾ لُحُوق طَالِب أَوْ غَوْث اللَّه إيَّاهُ ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٢١﴾ قَوْم فِرْعَوْن