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Тафсир: Al-Qasas 28:20
Al-Qasas
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
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رَجُلٞ
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مِّنۡ
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أَقۡصَا
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ٱلۡمَدِينَةِ
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يَسۡعَىٰ
ﳉ
قَالَ
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يَٰمُوسَىٰٓ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱلۡمَلَأَ
ﳍ
يَأۡتَمِرُونَ
ﳎ
بِكَ
ﳏ
لِيَقۡتُلُوكَ
ﳐ
فَٱخۡرُجۡ
ﳑ
إِنِّي
ﳒ
لَكَ
ﳓ
مِنَ
ﳔ
ٱلنَّٰصِحِينَ
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٢٠
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С окраины города второпях пришел мужчина и сказал: «О Муса (Моисей)! Знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи! Воистину, я даю тебе добрый совет».
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العربية
Tafsir Muyassar
وجاء رجل من آخر المدينة يسعى،
قال يا موسى:
إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك، ويتشاورون، فاخرج من هذه المدينة، إني لك من الناصحين المشفقين عليك.