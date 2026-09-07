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Тафсир: Al-Qasas 28:2
Al-Qasas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ﲏ
ءَايَٰتُ
ﲐ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲑ
ٱلۡمُبِينِ
ﲒ
٢
ﲓ
Это - аяты ясного Писания.
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العربية
Tafsir Muyassar
هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك -أيها الرسول-، مبينًا لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم.