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Тафсир: Al-Qasas 28:19
Al-Qasas
19
28:19
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّۭ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩
فَلَمَّآ
ﲢ
أَنۡ
ﲣ
أَرَادَ
ﲤ
أَن
ﲥ
يَبۡطِشَ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
عَدُوّٞ
ﲩ
لَّهُمَا
ﲪ
قَالَ
ﲫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲬ
أَتُرِيدُ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَقۡتُلَنِي
ﲯ
كَمَا
ﲰ
قَتَلۡتَ
ﲱ
نَفۡسَۢا
ﲲ
بِٱلۡأَمۡسِۖ
ﲳﲴ
إِن
ﲵ
تُرِيدُ
ﲶ
إِلَّآ
ﲷ
أَن
ﲸ
تَكُونَ
ﲹ
جَبَّارٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
تُرِيدُ
ﲾ
أَن
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
ﳂ
١٩
ﳃ
Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал: «О Муса (Моисей)! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей».
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