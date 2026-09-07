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Тафсир: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
ﲆ
رَبِّ
ﲇ
بِمَآ
ﲈ
أَنۡعَمۡتَ
ﲉ
عَلَيَّ
ﲊ
فَلَنۡ
ﲋ
أَكُونَ
ﲌ
ظَهِيرٗا
ﲍ
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
ﲎ
١٧
ﲏ
Он сказал: «Господи, за то, что Ты оказал мне милость, я никогда не буду пособлять грешникам».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: ئهی پهروهردگار بههۆی ئهو نیعمهته زۆرانهی كه بهسهرمدا ڕژاندووته له پێغهمبهرایهتی و زانست و لێخۆشبوون [
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٧)
] لهمهودوا نابم به یارمهتیدهری تاوانباران.