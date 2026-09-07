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Тафсир: Al-Qasas 28:16
Al-Qasas
16
28:16
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
ﱷ
رَبِّ
ﱸ
إِنِّي
ﱹ
ظَلَمۡتُ
ﱺ
نَفۡسِي
ﱻ
فَٱغۡفِرۡ
ﱼ
لِي
ﱽ
فَغَفَرَ
ﱾ
لَهُۥٓۚ
ﱿﲀ
إِنَّهُۥ
ﲁ
هُوَ
ﲂ
ٱلۡغَفُورُ
ﲃ
ٱلرَّحِيمُ
ﲄ
١٦
ﲅ
Он сказал: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня!». Он простил его, ибо Он - Прощающий, Милосердный.
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Tafsir Fathul Majid
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