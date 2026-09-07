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Тафсир: Al-Qasas 28:15
Al-Qasas
15
28:15
ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هاذا من شيعته وهاذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هاذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ١٥
وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍۢ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّۭ مُّضِلٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٥
وَدَخَلَ
ﱍ
ٱلۡمَدِينَةَ
ﱎ
عَلَىٰ
ﱏ
حِينِ
ﱐ
غَفۡلَةٖ
ﱑ
مِّنۡ
ﱒ
أَهۡلِهَا
ﱓ
فَوَجَدَ
ﱔ
فِيهَا
ﱕ
رَجُلَيۡنِ
ﱖ
يَقۡتَتِلَانِ
ﱗ
هَٰذَا
ﱘ
مِن
ﱙ
شِيعَتِهِۦ
ﱚ
وَهَٰذَا
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
عَدُوِّهِۦۖ
ﱝﱞ
فَٱسۡتَغَٰثَهُ
ﱟ
ٱلَّذِي
ﱠ
مِن
ﱡ
شِيعَتِهِۦ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلَّذِي
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
عَدُوِّهِۦ
ﱦ
فَوَكَزَهُۥ
ﱧ
مُوسَىٰ
ﱨ
فَقَضَىٰ
ﱩ
عَلَيۡهِۖ
ﱪﱫ
قَالَ
ﱬ
هَٰذَا
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
عَمَلِ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّهُۥ
ﱲ
عَدُوّٞ
ﱳ
مُّضِلّٞ
ﱴ
مُّبِينٞ
ﱵ
١٥
ﱶ
Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса (Моисей) ударил его кулаком и прикончил. Он сказал: «Это - одно из деяний дьявола. Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение».
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Tafsir Muyassar
ودخل موسى المدينة مستخفيًا وقت غفلة أهلها،
فوجد فيها رجلين يقتتلان:
أحدهما من قوم موسى من بني إسرائيل، والآخر من قوم فرعون، فطلب الذي من قوم موسى النصر على الذي من عدوه، فضربه موسى بجُمْع كفِّه فمات،
قال موسى حين قتله:
هذا من نزغ الشيطان، بأن هيَّج غضبي، حتى ضربت هذا فهلك، إن الشيطان عدو لابن آدم، مضل عن سبيل الرشاد، ظاهر العداوة. وهذا العمل من موسى عليه السلام كان قبل النبوة.