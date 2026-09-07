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Тафсир: Al-Qasas 28:14
Al-Qasas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
ﱁ
بَلَغَ
ﱂ
أَشُدَّهُۥ
ﱃ
وَٱسۡتَوَىٰٓ
ﱄ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱅ
حُكۡمٗا
ﱆ
وَعِلۡمٗاۚ
ﱇﱈ
وَكَذَٰلِكَ
ﱉ
نَجۡزِي
ﱊ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱋ
١٤
ﱌ
Когда он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть (мудрость или пророчество) и знание. Так Мы воздаем творящим добро.
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