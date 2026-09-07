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Тафсир: Al-Qasas 28:13
Al-Qasas
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدۡنَٰهُ
ﲻ
إِلَىٰٓ
ﲼ
أُمِّهِۦ
ﲽ
كَيۡ
ﲾ
تَقَرَّ
ﲿ
عَيۡنُهَا
ﳀ
وَلَا
ﳁ
تَحۡزَنَ
ﳂ
وَلِتَعۡلَمَ
ﳃ
أَنَّ
ﳄ
وَعۡدَ
ﳅ
ٱللَّهِ
ﳆ
حَقّٞ
ﳇ
وَلَٰكِنَّ
ﳈ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﳉ
لَا
ﳊ
يَعۡلَمُونَ
ﳋ
١٣
ﳌ
Так Мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно. Но большинство их не ведает этого.
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العربية
Tafsir Muyassar
فرددنا موسى إلى أمه; كي تقرَّ عينها به، ووفينا إليها بالوعد; إذ رجع إليها سليمًا مِن قتل فرعون، ولا تحزنَ على فراقه، ولتعلم أن وعد الله حق فيما وعدها مِن ردِّه إليها وجعله من المرسلين. إن الله لا يخلف وعده، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق.