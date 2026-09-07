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Тафсир: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
ﲩ ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
ٱلۡمَرَاضِعَ
ﲬ
مِن
ﲭ
قَبۡلُ
ﲮ
فَقَالَتۡ
ﲯ
هَلۡ
ﲰ
أَدُلُّكُمۡ
ﲱ
عَلَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلِ
ﲳ
بَيۡتٖ
ﲴ
يَكۡفُلُونَهُۥ
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
وَهُمۡ
ﲷ
لَهُۥ
ﲸ
نَٰصِحُونَ
ﲹ
١٢
ﲺ
Мы запретили ему брать грудь кормилиц, пока она (сестра Мусы) не сказала: «Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?».
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﴿وَحَرَّمۡنَا عَلَیۡهِ ٱلۡمَرَاضِعَ مِن قَبۡلُ﴾ أَيْ قَبْل رَدّه إلَى أُمّه أَيْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَبُول ثَدْي مُرْضِعَة غَيْر أُمّه فَلَمْ يَقْبَل ثَدْي وَاحِدَة مِنْ الْمَرَاضِع الْمُحْضَرَة لَهُ ﴿فَقَالَتۡ﴾ أُخْته ﴿هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰۤ أَهۡلِ بَیۡتࣲ﴾ لَمَّا رَأَتْ حُنُوّهُمْ عَلَيْهِ ﴿یَكۡفُلُونَهُۥ لَكُمۡ﴾ بِالْإِرْضَاعِ وَغَيْره ﴿وَهُمۡ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢﴾ وَفَسَّرَتْ ضَمِير لَهُ بِالْمُلْكِ جَوَابًا لَهُمْ فَأُجِيبَتْ فَجَاءَتْ بِأُمِّهِ فَقَبَّلَ ثَدْيهَا وَأَجَابَتْهُمْ عَنْ قَبُوله بِأَنَّهَا طَيِّبَة الرِّيح طَيِّبَة اللَّبَن فَأَذِنَ لَهَا فِي إرْضَاعه فِي بَيْتهَا فَرَجَعَتْ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى