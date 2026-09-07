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Тафсир: Al-Qasas 28:11
Al-Qasas
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
ﲝ
لِأُخۡتِهِۦ
ﲞ
قُصِّيهِۖ
ﲟﲠ
فَبَصُرَتۡ
ﲡ
بِهِۦ
ﲢ
عَن
ﲣ
جُنُبٖ
ﲤ
وَهُمۡ
ﲥ
لَا
ﲦ
يَشۡعُرُونَ
ﲧ
١١
ﲨ
Она сказала его сестре: «Следуй за ним». Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَتۡ لِأُخۡتِهِۦ﴾ مَرْيَم ﴿قُصِّیهِۖ﴾ اتَّبِعِي أَثَره حَتَّى تَعْلَمِي خَبَره ﴿فَبَصُرَتۡ بِهِۦ﴾ أَبْصَرَتْهُ ﴿عَن جُنُبࣲ﴾ مِنْ مَكَان بَعِيد اخْتِلَاسًا ﴿وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ ١١﴾ أَنَّهَا أُخْته وَأَنَّهَا تَرْقُبهُ