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Тафсир: Al-Qasas 28:10
Al-Qasas
10
28:10
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
ﲊ
فُؤَادُ
ﲋ
أُمِّ
ﲌ
مُوسَىٰ
ﲍ
فَٰرِغًاۖ
ﲎﲏ
إِن
ﲐ
كَادَتۡ
ﲑ
لَتُبۡدِي
ﲒ
بِهِۦ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أَن
ﲕ
رَّبَطۡنَا
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
قَلۡبِهَا
ﲘ
لِتَكُونَ
ﲙ
مِنَ
ﲚ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲛ
١٠
ﲜ
Сердце матери Мусы (Моисея) опустело (переполнилось тревогой и оказалось лишено всех иных чувств). Она готова была раскрыть его (свой поступок), если бы Мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ لَمَّا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِهِ ﴿فَـٰرِغًاۖ﴾ مِمَّا سِوَاهُ ﴿إِن﴾ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة وَاسْمهَا مَحْذُوف أَيْ إنَّهَا ﴿كَادَتۡ لَتُبۡدِی بِهِۦ﴾ أَيْ بِأَنَّهُ ابْنهَا ﴿لَوۡلَاۤ أَن رَّبَطۡنَا عَلَىٰ قَلۡبِهَا﴾ بِالصَّبْرِ أَيْ سُكْنَاهُ ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ١٠﴾ الْمُصَدِّقِينَ بِوَعْدِ اللَّه وَجَوَاب لَوْلَا دَلَّ عَلَيْهِ ما قبلها