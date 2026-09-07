Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qasas 28:1
Al-Qasas
1
28:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طسٓمٓ
ﲍ
١
ﲎ
Та. Син. Мим.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (قهصهص) (واته: چیرۆكهكان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها له ئایهتى (٥٢-٥٥) و ئایهتى (٨٥) نهبێت كه مهدهنى یه (٨٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
طسم (١)
] له سهرهتای سوورهتی (بهقهره)دا باسی ئهم پیتانهمان كرد كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكاندا هاتوون.