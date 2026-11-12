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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Adh-Dhariyat Ая 59
Adh-Dhariyat
59
51:59
فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ٥٩
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًۭا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ٥٩
فَإِنَّ
ﱼ
لِلَّذِينَ
ﱽ
ظَلَمُواْ
ﱾ
ذَنُوبٗا
ﱿ
مِّثۡلَ
ﲀ
ذَنُوبِ
ﲁ
أَصۡحَٰبِهِمۡ
ﲂ
فَلَا
ﲃ
يَسۡتَعۡجِلُونِ
ﲄ
٥٩
ﲅ
Воистину, тем, которые поступали несправедливо, уготована доля наказания, подобная доле их товарищей. Пусть же они не торопят Меня.
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