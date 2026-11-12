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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Adh-Dhariyat Ая 58
Adh-Dhariyat
58
51:58
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٥٨
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
هُوَ
ﱶ
ٱلرَّزَّاقُ
ﱷ
ذُو
ﱸ
ٱلۡقُوَّةِ
ﱹ
ٱلۡمَتِينُ
ﱺ
٥٨
ﱻ
Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким.
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