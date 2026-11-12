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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Adh-Dhariyat Ая 57
Adh-Dhariyat
57
51:57
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَآ
ﱪ
أُرِيدُ
ﱫ
مِنۡهُم
ﱬ
مِّن
ﱭ
رِّزۡقٖ
ﱮ
وَمَآ
ﱯ
أُرِيدُ
ﱰ
أَن
ﱱ
يُطۡعِمُونِ
ﱲ
٥٧
ﱳ
Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня.
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