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Adh-Dhariyat
43
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣
وَفِي
ثَمُودَ
إِذۡ
قِيلَ
لَهُمۡ
تَمَتَّعُواْ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٤٣
Знамение было и в рассказе о самудянах. Им было сказано: «Пользуйтесь благами до определенного времени».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی﴾ إهْلَاك ﴿ثَمُودَ﴾ آيَة ﴿إِذۡ قِیلَ لَهُمۡ﴾ بَعْد عَقْر النَّاقَة ﴿تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِینࣲ ٤٣﴾ إلَى انقضاء آجالكم كما في آية {تَمَتَّعُوا۟ فِی دَارِكُمۡ ثَلَـٰثَةَ أَیَّامࣲۖ}