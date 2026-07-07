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Adh-Dhariyat
40
51:40
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ٤٠
فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ٤٠
فَأَخَذۡنَٰهُ
وَجُنُودَهُۥ
فَنَبَذۡنَٰهُمۡ
فِي
ٱلۡيَمِّ
وَهُوَ
مُلِيمٞ
٤٠
Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море, и он был достоин порицания.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٤٠)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: خۆی و سهربازهكانیمان بردهوهو فڕێمان دانه ناو دهریاكهوه، وه ئهو تا ڕۆژی قیامهت لۆمه ئهكرێ لهبهر ئهوهی كافر بووه.