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Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
36
51:36
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦
فَمَا
وَجَدۡنَا
فِيهَا
غَيۡرَ
بَيۡتٖ
مِّنَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
٣٦
но нашли там только один дом с мусульманами.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦)
] نهمان بینی جگه له یهك ماڵێكی موسڵمان هیچ موسڵمانێكی تری تیادا نهبووه كه ماڵهكهی (لوط) بووه -
صلی الله علیه وسلم
-.