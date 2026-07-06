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Adh-Dhariyat
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
۞ قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكُمۡ
أَيُّهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣١
Он сказал: «Какова же ваша миссия, о посланцы?».
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Tafsir Muyassar
قال إبراهيم عليه السلام،
لملائكة الله:
ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟
قالوا:
إن الله أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله; لنهلكهم بحجارة من طين متحجِّر، معلَّمة عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيان.