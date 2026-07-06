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Adh-Dhariyat
30
51:30
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠
قَالُواْ
كَذَٰلِكِ
قَالَ
رَبُّكِۖ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٠
Они сказали: «Так сказал твой Господь. Он - Мудрый, Знающий».
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قالوا كذلك قال ربك )
أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاما
( إنه هو الحكيم العليم )
.