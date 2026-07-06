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Adh-Dhariyat
27
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ
إِلَيۡهِمۡ
قَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٢٧
Он придвинул его к ним и сказал: «Не отведаете ли?».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧)
] وه لێی نزیك كردنهوهو لهبهر دهستیاندا دایناو فهرمووی: ئایا ناخۆن؟ فهرموو بخۆن.