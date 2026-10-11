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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 9
Al-Infitar
9
82:9
كلا بل تكذبون بالدين ٩
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩
كـَلَّا
ﱪ
بَلۡ
ﱫ
تُكَذِّبُونَ
ﱬ
بِٱلدِّينِ
ﱭ
٩
ﱮ
Но нет! Вы же считаете ложью воздаяние.
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