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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 8
Al-Infitar
8
82:8
في اي صورة ما شاء ركبك ٨
فِىٓ أَىِّ صُورَةٍۢ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨
فِيٓ
ﱣ
أَيِّ
ﱤ
صُورَةٖ
ﱥ
مَّا
ﱦ
شَآءَ
ﱧ
رَكَّبَكَ
ﱨ
٨
ﱩ
Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал.
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