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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 7
Al-Infitar
7
82:7
الذي خلقك فسواك فعدلك ٧
ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧
ٱلَّذِي
ﱞ
خَلَقَكَ
ﱟ
فَسَوَّىٰكَ
ﱠ
فَعَدَلَكَ
ﱡ
٧
ﱢ
Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным?
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