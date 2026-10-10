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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 3
Al-Infitar
3
82:3
واذا البحار فجرت ٣
وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ٣
وَإِذَا
ﱉ
ٱلۡبِحَارُ
ﱊ
فُجِّرَتۡ
ﱋ
٣
ﱌ
когда моря перельются и смешаются (или высохнут),
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