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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 18
Al-Infitar
18
82:18
ثم ما ادراك ما يوم الدين ١٨
ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٨
ثُمَّ
ﲓ
مَآ
ﲔ
أَدۡرَىٰكَ
ﲕ
مَا
ﲖ
يَوۡمُ
ﲗ
ٱلدِّينِ
ﲘ
١٨
ﲙ
Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?
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