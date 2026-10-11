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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 14
Al-Infitar
14
82:14
وان الفجار لفي جحيم ١٤
وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍۢ ١٤
وَإِنَّ
ﱿ
ٱلۡفُجَّارَ
ﲀ
لَفِي
ﲁ
جَحِيمٖ
ﲂ
١٤
ﲃ
Воистину, грешники окажутся в Аду,
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