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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 12
Al-Infitar
12
82:12
يعلمون ما تفعلون ١٢
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢
يَعۡلَمُونَ
ﱶ
مَا
ﱷ
تَفۡعَلُونَ
ﱸ
١٢
ﱹ
которые знают о том, что вы совершаете.
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