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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Infitar Ая 10
Al-Infitar
10
82:10
وان عليكم لحافظين ١٠
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ ١٠
وَإِنَّ
ﱯ
عَلَيۡكُمۡ
ﱰ
لَحَٰفِظِينَ
ﱱ
١٠
ﱲ
Воистину, над вами есть хранители -
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