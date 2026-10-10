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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 8
Fussilat
8
41:8
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٨
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ ٨
إِنَّ
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ٱلَّذِينَ
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ءَامَنُواْ
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وَعَمِلُواْ
ﲈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲉ
لَهُمۡ
ﲊ
أَجۡرٌ
ﲋ
غَيۡرُ
ﲌ
مَمۡنُونٖ
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٨
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Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготована неиссякаемая награда.
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