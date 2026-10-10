Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 6
Fussilat
6
41:6
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ٦
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌۭ لِّلْمُشْرِكِينَ ٦
قُلۡ
ﱪ
إِنَّمَآ
ﱫ
أَنَا۠
ﱬ
بَشَرٞ
ﱭ
مِّثۡلُكُمۡ
ﱮ
يُوحَىٰٓ
ﱯ
إِلَيَّ
ﱰ
أَنَّمَآ
ﱱ
إِلَٰهُكُمۡ
ﱲ
إِلَٰهٞ
ﱳ
وَٰحِدٞ
ﱴ
فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ
ﱵ
إِلَيۡهِ
ﱶ
وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗ
ﱷﱸ
وَوَيۡلٞ
ﱹ
لِّلۡمُشۡرِكِينَ
ﱺ
٦
ﱻ
Скажи: «Я - такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш бог - Бог Единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам,
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.