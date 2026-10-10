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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 35
Fussilat
35
41:35
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ٣٥
وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٣٥
وَمَا
ﲍ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲎ
إِلَّا
ﲏ
ٱلَّذِينَ
ﲐ
صَبَرُواْ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
ذُو
ﲕ
حَظٍّ
ﲖ
عَظِيمٖ
ﲗ
٣٥
ﲘ
Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей.
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