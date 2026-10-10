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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 32
Fussilat
32
41:32
نزلا من غفور رحيم ٣٢
نُزُلًۭا مِّنْ غَفُورٍۢ رَّحِيمٍۢ ٣٢
نُزُلٗا
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
غَفُورٖ
ﱩ
رَّحِيمٖ
ﱪ
٣٢
ﱫ
Таково угощение от Прощающего, Милосердного».
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