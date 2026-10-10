Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 3
Fussilat
3
41:3
كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٣
كِتَـٰبٌۭ فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٣
كِتَٰبٞ
ﱈ
فُصِّلَتۡ
ﱉ
ءَايَٰتُهُۥ
ﱊ
قُرۡءَانًا
ﱋ
عَرَبِيّٗا
ﱌ
لِّقَوۡمٖ
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
٣
ﱏ
является Писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей знающих.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.