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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 28
Fussilat
28
41:28
ذالك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ٢٨
ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٢٨
ذَٰلِكَ
ﲵ
جَزَآءُ
ﲶ
أَعۡدَآءِ
ﲷ
ٱللَّهِ
ﲸ
ٱلنَّارُۖ
ﲹﲺ
لَهُمۡ
ﲻ
فِيهَا
ﲼ
دَارُ
ﲽ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲾ
جَزَآءَۢ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
كَانُواْ
ﳁ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﳂ
يَجۡحَدُونَ
ﳃ
٢٨
ﳄ
Таково воздаяние врагам Аллаха! Огонь! В нем будет их Вечная обитель в воздаяние за то, что они отвергали Наши знамения.
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